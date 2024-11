5 novembre 1937 – Costituzione ufficiale del comune di Carbonia

5 novembre 1937 – 5 novembre 2024. Carbonia ha compiuto 87 anni.

La costituzione del comune di Carbonia, il 5 novembre 1937, avvenne per gradi e non fu un’operazione semplice. Dopo un rapido studio il Gr. Uff. Ubaldo Bellini, Prefetto incaricato di svolgere funzioni ispettive, giunse da Roma per proporre la costituzione del nuovo Comune distaccando 6.239,390 ettari dal Comune di Serbariu, 772,530 ettari dal comune di Gonnesa e 2.987,305 ettari dalla città di Iglesias, come poi risultò dal Regio Decreto Legge 5 novembre 1937 n° 2189 col quale Carbonia nacque come Comune autonomo. In base a tale decreto il nuovo Comune avrà una superficie di 14.358 ettari.