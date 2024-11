Attentato incendiario ai danni della sede dell’associazione della Terza Età di via Lazio, a Carbonia. In fiamme anche un appartamento in via Veneto

«Un gesto vile e deprecabile che l’Amministrazione comunale condanna fortemente. L’associazione Terza Età di via Lazio è un sodalizio che svolge, da oltre 30 anni, un prezioso lavoro a favore della comunità e che vede impiegati oltre 300 iscritti al servizio della cittadinanza in attività sociali, ricreative e culturali. Al direttivo e ai tutti i volontari esprimiamo la nostra totale vicinanza e solidarietà. L’Amministrazione comunale si impegna a supportare e a sostenere l’associazione, in questa delicata fase, con tutti i mezzi e modi opportuni.»

Il sindaco di Carbonia, Pietro Morittu, ha commentato così quanto è accaduto stamane poco prima dell’alba, quando i

vigili del fuoco di Cagliari sono intervenuti per l’incendio sviluppatosi in via Lazio alle 5.30. I vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo, intorno alle 6.00, anche per un secondo incendio che ha interessato un’abitazione di via Veneto.

Due le squadre inviate dalla Sala Operativa del Comando dei vigili del fuoco di Cagliari dai distaccamenti Carbonia e Iglesias.

Le indagini sono in corso per stabilire le cause.