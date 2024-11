E’ in programma presso la sede del Centro per la Famiglia, in Piazza Marmilla, lato via Roma (sopra il locale Neb), a Carbonia, il percorso esperienziale intitolato “Diamo forma alla musica”.

L’iniziativa, organizzata dal PLUS Carbonia, è rivolta a preadolescenti e adolescenti (anni 11-15) dei comuni dell’Ambito Plus e non è limitata ai soli beneficiari di misura ADI.