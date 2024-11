Fabio Piras è il nuovo allenatore dell’ASD Antiochense Calasetta, squadra che milita nel girone B del campionato di Prima Categoria. Lo ha scelto la società lagunare a distanza di quattro giorni dalle dimissioni di Roberto Santamaria, maturata «per sopraggiunti motivi personali»., dopo solo 6 giornate e una bella vittoria per 3 a 1 nel derby con la Verde Isola di Carloforte, con la squadra al settimo posto in classifica con 10 punti. Nell’ultimo turno, prima dell’arrivo del nuovo allenatore, l’Antiochense ha perso nettamente per 4 a 0 sul campo de Samugheo, capolista insieme all’Arbus Costa Verde.

Fabio Piras, classe 1977, ha alle spalle una brillante carriera da calciatore, vissuta prevalentemente, per quindici anni, con la maglia del Carbonia, la squadra della sua città, con esperienze di una stagione al Carloforte in Eccellenza, una alla Fermassenti in Promozione, tre al Sant’Antioco (una in Prima Categoria, e 2 in Promozione con la conquista della Coppa Italia), due a Narcao in Promozione.

Da allenatore ha lavorato per due stagioni nel settore giovanile del Narcao, tre nel settore giovanile del Carbonia, con il Carbonia e l’Iglesias in Promozione e nelle ultime quattro stagioni a Cortoghiana in Promozione e Prima Categoria.

Giampaolo Cirronis