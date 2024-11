Iglesias si prepara a vivere una fine anno “speciale” con gli eventi della XII edizione di “Time Zero”

La serata del 31 dicembre, nell’attesa del nuovo anno, si preannuncia indimenticabile, con lo spettacolo ad ingresso gratuito in Piazza Sella (tutti gli eventi di “Time zero” saranno gratuiti).

Dalle 22.00, DJ set locali apriranno le danze, per poi lasciare spazio a Le Vibrazioni, che accompagneranno i presenti fino al countdown di mezzanotte con i loro brani iconici!

Dopo lo scoccare del nuovo anno, Il Pagante trasformerà la piazza Sella in una festa esplosiva con i suoi ritmi dance-pop.

E per chi lo vorrà, dalle 1.15 volerà con WE LOVE 2000 – in un tuffo nelle hit dei 2000 con DJ, vocalist, e effetti speciali.

Al termine della conferenza stampa, abbiamo intervistato il sindaco Mauro Usai e gli assessori Claudia Sanna e Daniele Reginali.