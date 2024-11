E’ scomparso all’età di 90 anni, nella sua casa di Bassano del Grappa, l’architetto Sergio Los, uno dei pionieri dell’architettura sostenibile e bioclimatica nel nostro paese.

Ne danno notizia i familiari e ne sottolineano nei loro siti istituzionali – l‘alto profilo accademico e scientifico – il presidente Anna Carulli per l’Istituto Nazionale di Bioarchitettura e Stefano Serafini per la rivista Società internazionale di Biourbanistica.

Collaboratore e assistente di Carlo Scarpa allo IUAV, del quale è stato autore nel 1967 di una prima importante biografia, tradotta in diverse lingue, ha svolto la sua tesi di laurea con un altro grande interprete dell’architettura razionalista in Italia, Luigi Piccinato.

Mi preme segnalare il suo rapporto con la città di Carbonia, dove era stato nostro ospite in un convegno nella seconda metà degli anni ’90, in qualità di relatore sui temi dell’energia e della biosostenibilità ed insieme a sua moglie, l’arch. Natasha Pulitzer Finali, ha mantenuto nel tempo con la città, un legame profondo e duraturo.

In questa dolorosa circostanza, desidero ricordarne oltre al valore accademico e professionale, il profondo spessore culturale, intellettuale ed umano.

Esprimo i più sinceri sentimenti di cordoglio personale a sua moglie Natasha Pulitzer e ai suoi figli Pietro e Sophia.

Antonangelo Casula

Fonte della foto: Istituto Nazionale di Bioarchitettura