Festa grande ieri mattina a Teulada, in occasione della Giornata Nazionale degli Alberi

«Intitolare quest’area a Sicco Mansholt, pioniere della sostenibilità e promotore di un’Europa verde, è un modo per onorare chi ha saputo guardare al futuro con visione e coraggio – ha detto il vicesindaco Gianluca Urru -. Abbiamo ribadito come molto del riguardo per l’ambiente, nel nostro piccolo, passi per i piccoli gesti e accorgimenti quotidiani. Ogni pianta messa a dimora rappresenta una promessa per il futuro ed un impegno verso le prossime generazioni. Inoltre, altre 200 piante sono state regalate agli studenti tutti.»