La Casa del Popolo, a Carbonia, ha ospitato mercoledì sera la presentazione del libro “Il Papa morirà a Natale”, di Marco Corrias

La Casa del Popolo, in via Barbagia 11, a Carbonia, ha ospitato mercoledì sera la presentazione del libro “Il Papa morirà a Natale”, di Marco Corrias. Dopo la breve introduzione di Andrea Contu, presidente di Arci Sud Sardegna, l’autore ne ha parlato con il giornalista omonimo Marco Corrias.

Il libro è ambientato nel XVI secolo, in un clima avvelenato dalle divisioni tra le varie fazioni della corte papale di Clemente VIII, favorevoli e contrarie a quanto è stato deciso nel Concilio di Trento. Due i partiti in lotta: i francesisti e gli spagnoli. L’inquisizione reprime ogni forma di eterodossia. Un gruppo di artisti e di uomini di scienza, decide di ribellarsi alle regole del Decoro stabilite per pittori e scultori e all’Indice dei libri proibiti...

Marco Corrias, giornalista in pensione, vive tra Roma e Fluminimaggiore, il suo paese di origine, che ha amministrato da sindaco dal 2018 al 2023. Dopo varie esperienze in giornali quotidiani, è stato inviato speciale per il settimanale “Epoca” e per “Terra!”, programma di attualità e approfondimento del Tg5. Ha collaborato al settore inchieste di Repubblica.it.

Tra le sue pubblicazioni: Mio figlio Farouk, anatomia di un rapimento (Rizzoli, 1993); Mino Pecorelli, un uomo xche sapeva troppo (Sperling & Kupfer, 1996); Il pozzo Zimmerman, storia di un minatore dalla luce al buio andata e ritorno (Demos, 1999); Piombo fuso (Il Maestrale, 2018).

Vediamo l’intervista realizzata con l’autore del libro, Marco Corrias.