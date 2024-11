Ieri, nel sito di Sa Marchesa, a Nuxis, si è svolto un convegno con gli iscritti all’Ordine dei geologi

Ieri, nel sito geo-speleologico archeologico Sa Marchesa, a Nuxis, si è svolto un convegno con gli iscritti all’Ordine regionale dei geologi della Sardegna sulle attività estrattive e le risorse storico-naturalistiche del territorio comunale di Nuxis.

«Ringrazio l’assessore Damiano Cani – dice il presidente dello Speleo Club Nuxis Roberto Curreli – per aver supportato per l’arco dell’intera giornata l’evento, e i soci dello Speleo Club per aver preparato la giornata e l’accoglienza in modo eccellente, nonché soprattutto tutti i partecipanti.»