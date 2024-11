Il 3 dicembre nella sede di Cagliari della Fondazione di Sardegna verrà proiettato il documentario “Guido Segre – Una storia dimenticata”

Il 3 dicembre 2024, alle ore 18.00, la sede di Cagliari della Fondazione di Sardegna ospiterà la proiezione del documentario “Guido Segre – Una storia dimenticata”, diretto da Filippo Petrucci e scritto insieme a Stefano Cau.

Il film ripercorre la vita e il percorso di Guido Segre, figura di rilievo dell’Italia della prima metà del Novecento. Imprenditore, militare e uomo politico, Segre si distinse per il suo contributo allo sviluppo economico del Paese, in particolare attraverso la direzione dell’ACaI – Azienda Carboni Italiani, che lo portò a fondare città come Carbonia e Arsia. Tuttavia, l’emanazione delle leggi razziali del 1938 cambiò radicalmente il corso della sua vita, conducendolo prima all’isolamento e sottraendolo poi progressivamente al riconoscimento pubblico del suo operato.

Attraverso testimonianze inedite e materiali d’archivio – con immagini storiche fornite dall’Istituto Luce, dalla Cineteca del Friuli, dalla famiglia Melzi-Segre, dall’archivio ebraico Terracini di Torino, e dal catalogo fotografico “Carbonia in chiaroscuro. Memorie quotidiane” edizioni Envisual -, il documentario ha l’obiettivo di ricostruire il profilo biografico di Guido Segre e di riflettere sulle dinamiche storiche, sociali e politiche che hanno caratterizzato l’Italia dagli albori del secolo scorso fino alla fine della seconda guerra mondiale.