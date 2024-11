L’azienda friulana Sereni Orizzonti ha annunciato l’apertura ufficiale della nuova residenza per anziani “Villacidro”, nel Medio Campidano, situata in via Einaudi 1.

Si tratta di un edificio di tre piani, per un totale di 80 posti letto distribuiti tra camere singole e doppie, tutte fornite di bagno, televisioni, impianti di climatizzazione e ventilazione meccanica.

Ognuno dei quattro nuclei dispone di sala da pranzo e in ciascun piano si trovano saloni ricreativi per le attività di animazione. Il primo piano è composto da una sala polivalente, una palestra con relativo spogliatoio, l’area fisioterapia, due ambulatori medici, lo spogliatoio per gli operatori, una sala culto ed una zona parrucchiere. Al piano terra si trovano invece gli uffici, il locale lavanderia ed una grande cucina. L’esterno è dotato di un ampio parcheggio privato sia per operatori che per parenti in visita e di un giardino con percorso speciale Alzheimer. Nella residenza opera un’équipe multidisciplinare altamente qualificata che assicura agli ospiti un’adeguata assistenza sia infermieristica h24, sia medica durante tutta la settimana.

«Con la residenza di Villacidro ampliamo la nostra presenza in una regione che necessita fortemente di servizi assistenziali all’anziano – dichiara Mario Modolo, direttore generale di Sereni Orizzonti -. La nostra azienda realizza residenze di qualità, con tutte le innovazioni che la domotica mette a disposizione e con soluzioni a basso impatto ambientale. La struttura in breve tempo si rivelerà una realtà in grado di rispondere alle numerose esigenze del territorio. È un traguardo di cui siamo orgogliosi: operiamo in un settore, la sanità, che gioca un ruolo fondamentale nel nostro paese, come gli ultimi anni ci hanno chiaramente dimostrato.»

Questo edificio di nuova generazione presenta caratteristiche all’avanguardia per quanto riguarda l’ecosostenibilità e il risparmio energetico. Realizzato in classe energetica A3, è in grado di produrre autonomamente circa 173.000 kWh di energia, che corrisponde a oltre il 60% dell’intero fabbisogno, riducendo l’emissione in atmosfera di oltre 69 tonnellate all’anno di anidride carbonica.

«La residenza di Sereni Orizzonti garantirà un servizio di fondamentale importanza per il comune di Villacidro e per l’intero territorio – dichiara Federico Sollai, sindaco di Villacidro –. La nuova RSA è un passo in avanti per la provincia e per l’intera regione: colmerà un’esigenza di assistenza sanitaria particolarmente sentita da tutto il territorio del Medio Campidano. Sarà, infatti, la prima a sorgere nel territorio della provincia e per questo motivo il servizio permetterà di mantenere gli ospiti, ed in particolare gli anziani degenti, vicino alla comunità di appartenenza e ai propri cari: la qualità della vita di un paese si sviluppa intorno ai servizi che offre, per cui siamo molto felici di questa nuova apertura», conclude il sindaco di Villacidro.