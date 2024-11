Il sindaco di Carbonia ha firmato il protocollo di intesa interistituzionale per la rete antiviolenza

Il sindaco Pietro Morittu, in qualità di legale rappresentante del distretto socio-sanitario dell’Ambito PLUS Carbonia, giovedì 14 novembre, presso la Sala Anfiteatro a Cagliari, ha partecipato alla firma del Protocollo d’intesa per il funzionamento della rete antiviolenza, promosso dalla Regione Sardegna.

La definizione del protocollo sottoscritto e dell’operatività della Rete regionale antiviolenza mira a prevenirla, a proteggere le donne che la subiscono, per contribuire alla fase investigativa, processuale, di condanna e di trattamento del comportamento violento degli autori e di risarcimento delle vittime.

«È una grande notizia la sigla di un protocollo d’intesa da parte della Regione e di tutti gli enti che sono chiamati, ognuno per la sua competenza, a intervenire per contrastare ogni forma di violenza, compresa quella assistita e/o subita dalle persone minorenni, la violenza domestica e la violenza nelle relazioni di intimità», ha dichiarato il sindaco Pietro Morittu.

Il Protocollo d’intesa, in linea con i riferimenti normativi:

– riconosce che la violenza sulle donne è violenza di genere e costituisce un attacco all’inviolabilità della persona e alla sua libertà;

– converge sull’evidenza che la violenza contro le donne è una delle manifestazioni dei rapporti di potere tra uomini e donne, storicamente ineguali, che hanno portato alla loro discriminazione impedendone la piena realizzazione e dando luogo ad un’estesa violazione dei diritti umani e ad ostacoli significativi nel conseguimento dell’uguaglianza e della parità di genere;

– riconosce che il raggiungimento dell’uguaglianza di genere è un elemento chiave per prevenire la violenza contro le donne;

– riconosce che la violenza sulle donne è un fenomeno strutturale grave e diffuso nella società e rappresenta un rilevante problema di salute pubblica e sociale per le conseguenze che comporta;

– riconosce che le persone minorenni sono co-vittime della violenza domestica quando vivono esperienze della stessa natura psicologica, fisica, sessuale e intimidatoria vissute dalla madre o dalle figure di riferimento primario.