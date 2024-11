Carbonia: 1,5 milioni di euro in arrivo dalla Regione per la riqualificazione degli impianti sportivi

L’Amministrazione comunale si è aggiudicata un bando indetto dalla Regione Sardegna per la realizzazione di interventi di riqualificazione degli impianti sportivi cittadini per un importo complessivo pari a 1.500.000 euro.

1.000.000 di euro verranno messi a correre per la realizzazione dei lavori di riqualificazione del complesso sportivo via Balilla (Palazzetto e Pattinodromo) e 500.000 euro per gli interventi di riqualificazione dell’impianto sportivo “Dettori” di via dello Sport.

«Con l’aggiudicazione al bando Sport riguardante due strutture cittadine si conferma ancora una volta la capacità dell’Amministrazione comunale, come previsto nelle nostre linee di mandato, di intercettare tutte le possibili linee di finanziamento messe in campo dalla Regione, dallo Stato e dagli avvisi europei», ha detto il sindaco Pietro Morittu.