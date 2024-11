Il comune di Carbonia ha stanziato circa 95mila euro per la sostituzione dei controsoffitti della scuola Ciusa di via Lombardia

Il comune di Carbonia ha stanziato circa 95mila euro per un intervento finalizzato alla sostituzione dei controsoffitti della scuola Ciusa di via Lombardia.

«Si tratta di un intervento resosi necessario per consentire a studenti e docenti di riprendere quanto prima le proprie attività didattiche in condizioni di normalità, usufruendo al contempo di un ambiente di studio e lavoro più efficiente, decoroso e confortevole», ha detto il sindaco Pietro Morittu.

Recentemente l’edificio scolastico è stato oggetto di importanti lavori di efficientamento energetico, a seguito dei quali è stata rilevata la presenza di roditori nei controsoffitti. Per ovviare al problema, la ditta Proservice ha effettuato le operazioni di derattizzazione dell’intero plesso e, in particolar modo, dei controsoffitti presenti nella sala mensa.

«Vista l’urgenza e la straordinarietà della situazione venutasi a creare – ha spiegato l’assessore delle Manutenzioni Giuseppe Casti – l’Amministrazione comunale si è immediatamente attivata grazie al lavoro di squadra messo in atto congiuntamente da consiglieri, Sindaco e Giunta ed è riuscita a reperire circa 95 mila euro a valere sui fondi comunali per rimuovere e conferire a discarica i pannelli del controsoffitto, per poi provvedere a sostituirli con delle nuove strutture. Un risultato importante quanto doveroso per restituire il prima possibile la scuola agli studenti e alle loro insegnanti, mettendoli in condizione di poter lavorare serenamente e in un ambiente pulito e dignitoso.»

Gli interventi cominceranno già nella giornata di domani. Verranno sistemate anche le pareti della mensa, attualmente caratterizzate da muffa ed infiltrazioni d’ acqua, mentre la palestra verrà sgomberata dal materiale lavorativo delle ditte per un ritorno alla normale attività motoria dei bambini.