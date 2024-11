Al Teatro Electra di Iglesias, si alza il sipario del XXVI Festival Internazionale di Musica da Camera

Si alza il sipario sul Festival Internazionale di Musica da Camera, giunto alla XXVI edizione, protagonista al teatro Electra di Iglesias dal 17 novembre al 28 dicembre. La rassegna cameristica, organizzata dall’associazione Anton Stadler con la direzione artistica del bandoneonista e compositore Fabio Furìa, propone sei concerti domenicali dedicati alla grande musica interpretata da prestigiosi ensemble di caratura internazionale che ci condurranno in un viaggio tra le opere più amate della musica classica e del ‘900.

Il primo appuntamento è per il 17 novembre, alle ore 19.00, con il concerto “Viaggio d’inverno” affidato al baritono Lars Grünwoldt e al pianista Andrea Rucli. Si tratta di un capolavoro assoluto tra i grandi cicli liederistici romantici di Schubert, che presenta un programma originale e accattivante. Questo ciclo racconta il cuore, l’anima, i sentimenti e le emozioni del protagonista, un viandante solitario che affronta l’inverno in tutti i suoi aspetti, per sfuggire al ricordo di un amore impossibile.