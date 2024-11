L’Ufficio Servizi sociali del comune di Carbonia ha disposto la liquidazione del contributo “Indennità Regionale di Fibromialgia. Annualità 2024”

L’Ufficio Servizi sociali del comune di Carbonia, con provvedimento del 25 novembre, ha disposto la liquidazione del contributo “Indennità Regionale di Fibromialgia. Annualità 2024”. I mandati di pagamento saranno accreditati sul conto corrente o disponibili per l’incasso presso il Bando di Sardegna, così come richiesto da ciascun cittadino, entro il giorno 6 dicembre 2024.

Come stabilito dalla Regione, per l’annualità 2024, l’importo dei contributi è ridotto rispetto all’annualità precedente, così come indicato per ciascun beneficiario negli allegati all’avviso.

Si invitano, pertanto, gli interessati a consultare gli elenchi allegati utilizzando il protocollo assegnato alla domanda presentata. Si specifica che, per i cittadini già beneficiari del contributo nella precedente annualità, è stato indicato il Protocollo della richiesta presentata nell’anno 2023.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il link allegato: