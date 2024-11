Oggi Papa Francesco ha nominato Vescovo della Diocesi di Iglesias il Rev.do Mario Farci, del clero dell’Arcidiocesi Metropolitana di Cagliari.

L’Amministratore apostolico, il Cardinale Arrigo Miglio, ha dato l’annuncio questa mattina, alle ore 12.00, in Seminario, al collegio dei Consultori, ai Capitolo della Cattedrale, ai vicari foranei, al clero del Seminario e ai responsabili degli Uffici di Curia, della Carità e delle Comunicazioni sociali. Alla medesima ora, l’annuncio è stato dato dall’Arcivescovo di Cagliari, mons. Giuseppe Baturi, insieme a Mons. Mario Farci, nell’Aula magna del Seminario arcivescovile di Cagliari.

Il Cardinale Arrigo Miglio rivolge un messaggio al popolo della Chiesa di Iglesias:

Carissimi fratelli e sorelle della Diocesi di Iglesias,

Il Santo Padre Papa Francesco ha nominato il nuovo pastore di questa chiesa nella persona di S.E. Mons. Mario Farci, della arcidiocesi di Cagliari, finora preside della Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna. Rendiamo grazie al Signore per il dono del nuovo Vescovo di Iglesias e diciamo grazie con tutto il cuore a Papa Francesco per l’attenzione riservata alla nostra Diocesi.

A suo tempo saranno comunicati i prossimi appuntamenti che ci condurranno all’arrivo e all’insediamento del nuovo Vescovo e lo ringraziamo per le parole che fin da subito ha voluto rivolgere alla nostra Chiesa.

Il suo nome nella Preghiera Eucaristica sarà inserito dal momento dell’inizio del suo ministero in mezzo a noi, ma da oggi non facciamo mancare la nostra preghiera per lui in ogni celebrazione, specialmente nella Preghiera dei Fedeli.

Benvenuto, Vescovo Mario, e grazie per aver accolto la chiamata del Signore attraverso la volontà del Santo Padre.

Cardinale Arrigo Miglio

Amministratore Apostolico

Nato il 9 maggio 1967 a Quartu Sant’Elena, mons. Mario Farci è stato ordinato presbitero il 7 dicembre 1991 nella chiesa di Sant’Elena della sua città natale. Dopo l’ordinazione, ha intrapreso una significativa carriera accademica e pastorale. Dal 1994 ha insegnato presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose (ISSR) di Cagliari e, dal 1998, è stato docente di Teologia Dogmatica alla Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna (PFTS). Nel 2022, è stato nominato Preside della PFTS, diventando il primo presbitero diocesano e il primo sardo a ricoprire tale incarico dalla fondazione dell’istituzione nel 1927. Parallelamente all’attività accademica, don Farci ha svolto numerosi incarichi pastorali. È stato Vicario presso la parrocchia SS. Crocifisso in Cagliari (1992-1999), Direttore spirituale del Seminario Arcivescovile (1996-1998) e Cappellano della Casa di Cura S. Antonio a Cagliari dal 1999. E’ stato assistente diocesano della Fuci dal 1999 al 2004, e referente diocesano e regionale per il cammino sinodale. Ha inoltre diretto l’Ufficio per l’Ecumenismo e il Dialogo (1999-2022) e l’Ufficio del Diaconato Permanente e dei Ministeri Istituiti (dal 2004). Il suo impegno accademico e nel dialogo ecumenico è testimoniato dalla partecipazione a diverse associazioni teologiche, tra cui l’Associazione Teologica Italiana (ATI) dal 2002, di cui è membro del Consiglio Direttivo dal 2019, e l’Associazione Italiana Docenti di Ecumenismo (AIDEcu), di cui è membro fondatore dal 2014.