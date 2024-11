L’augurio di buon lavoro del sindaco di Carbonia al nuovo vescovo della diocesi di Iglesias

«Auguriamo buon lavoro a don Mario Farci, consapevoli che avrà massima cura dei tanti fedeli che afferiscono alla storica ed importante diocesi di Iglesias e con l’auspicio e la certezza che egli possa contribuire a consolidare gli stretti rapporti di dialogo e collaborazione con le istituzioni, già messi in atto dall’amministratore apostolico Don Arrigo Miglio, che ringraziamo per il prezioso impegno profuso in questi anni al servizio della comunità del territorio.»

Lo scrive in una nota il sindaco di Carbonia Pietro Morittu in rappresentanza dell’intera Amministrazione Comunale di Carbonia, dopo l’annuncio della nomina di don Mario Farci a nuovo vescovo della diocesi di Iglesias.