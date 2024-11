Matteo Sestu, neo amministratore unico di Area, lascia il Consiglio comunale di Carbonia

«Quella di ieri è stata la mia ultima seduta di Consiglio comunale della consiliatura – ha annunciato questa mattina Matteo Sestu in un posto pubblicato su Facebook -. Lascio la casa comunale, la casa dei cittadini e delle cittadine di Carbonia, per occuparmi di altre case. L’impegno che assumerò è di grande responsabilità: dovremo dare risposta ad uno dei bisogni materiali più importanti che possano esserci, garantire un tetto sopra la testa a tutte e tutti. Per farlo servirà tanto lavoro, tanto dialogo con le istituzioni e le persone, l’entusiasmo e l’orgoglio da parte di tutta l’Azienda che andrò a rappresentare. I problemi sono tanti ma tante sono anche le opportunità che questo ente può e deve offrire.»