Il Consiglio comunale di Carbonia si riunirà il 16 dicembre 2024 per l’approvazione del DUP e del bilancio di previsione

Il presidente Federico Fantinel ha convocato il Consiglio comunale di Carbonia presso la Sala consiliare del Centro Polifunzionale in Piazza Roma, in seduta ordinaria e pubblica, per la giornata di lunedì 16 dicembre, alle ore 15,30, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Surroga consigliere comunale Matteo Sestu e contestuale convalo+ida dell’elezione a consigliera comunale della signora Barbara Pischedda;

2. Approvazione del documento unico di Programmazione (DUP) 2025-2027;

3. Apertura della sessione di bilancio, presentazione e discussione del bilancio di previsione finanziario 2025/2027 e approvazione del bilancio di previsione finanziario 2025/2027.