Prosegue a Santadi e Calasetta il viaggio della rassegna itinerante collaterale del festival “Ai confini tra Sardegna e Jazz”

Venerdì 13 e sabato 14 dicembre “Jazz Around” approda a Santadi e Calasetta. Dopo i concerti nei luoghi tra i più affascinanti del Sulcis Iglesiente, è tempo di due nuovi eventi musicali per gli appassionati del jazz. Suggestivi scenari dei concerti in programma per il weekend saranno le sale della Cantina Santadi, a Santadi, e il Macc, il Museo d’arte contemporanea di Calasetta.

I due appuntamenti collaterali itineranti sono parte integrante dell’importante rassegna musicale internazionale “Ai confini tra Sardegna e Jazz 2024” che, giunta alla sua 39ª edizione, dedica una serie di eventi nei luoghi più suggestivi e ricchi di storia, natura e tradizioni del Sud Sardegna e che proseguiranno per tutto il mese di dicembre con un ricco calendario di incontri musicali ed eventi clou all’insegna del jazz di qualità.

Si parte venerdì 13 dicembre, a Santadi, per una serata speciale all’insegna della magia del jazz tra gli spazi della suggestiva Sala Convegni della Cantina Santadi. Si comincia alle 18.00, con un esclusivo aperitivo di benvenuto per poi, subito dopo, farsi trasportare dalle melodie straordinarie del duo “Fusao de Sons – Kaihoduo” (Jacopo Figini alla chitarra classica e Marco Costantini al vibrafono) con un repertorio che spazia tra jazz, musica classica e sonorità sudamericane.

L’evento è gratuito, sino ad esaurimento posti.

Prenotazione obbligatoria per email all’indirizzo puntagiara@gmail.compuntagiara@gmail.com

Sabato 14 dicembre, invece, l’emozione e i suoni del jazz approderanno a Calasetta. Scenario della serata, a partire dalle 18.30, sarà il Macc, il Museo d’arte contemporanea di Calasetta. Per l’occasione si potrà assistere all’evento “Inside S. Project”, realtà artistica nata dalla collaborazione tra Silvia Bandini (danza) e Marco Caredda (elettronica), che fonde danza, performance e musica dal vivo in creazioni pensate per spazi non convenzionali.

L’evento è gratuito.