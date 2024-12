Venerdì 13 dicembre la sala assemblee della Portovesme srl ospiterà l’assemblea territoriale della Filctem Cgil Sardegna Sud Occidentale

Venerdì 13 dicembre, dalle ore 9.30, la sala assemblee della Portovesme srl ospiterà l’assemblea territoriale della Filctem Cgil Sardegna Sud Occidentale.

«La decisione, quella di svolgere l’assemblea presso la Portovesme Srl, è stata assunta in segno di vicinanza a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori che rischiano di perdere il posto di lavoro con conseguenti ricadute sociali ed economiche importanti e preoccupanti su tutto il territorio», spiega il segretario Emanuele Madeddu -.

«L’Assemblea, oltre agli adempimenti burocratici previsti, affronterà il tema delle crisi industriali, dello sviluppo del territorio, della gassificazione e della infrastrutturazione del territorio. Un focus specifico sarà dedicato alla vertenza della Portovesme srl dopo l’incontro svolto al Mimit lo scorso 5 dicembre e in vista del sopralluogo nello stabilimento previsto per il prossimo 20 dicembre dai tecnici del Mimit», conclude Emanuele Madeddu.