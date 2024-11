Villamassargia, quasi 700mila euro da investire in sociale, infrastrutture e cultura

La variazione di bilancio approvata stamane nel corso della seduta del Consiglio comunale di Villamassargia è una cifra importante, quasi 700mila euro, che corrisponde ad un ampio investimento da parte dell’Amministrazione in vari settori.

“È un momento di impegno e responsabilità dal punto di vista progettuale – spiega la sindaca Debora Porrà -: tutto quello che abbiamo ottenuto è il frutto di un lavoro politico-amministrativo attento e mirato che abbiamo svolto nel corso dell’anno e che va a completare e a consolidare gli obiettivi delle nostre linee di mandato.»

Nel bilancio di previsione 2024/2026, le somme RAS in entrata compongono un mosaico di interventi in ambito sociosanitario per il servizio riabilitativo globale (euro 11812,01); misure antispopolamento (2.028,89 euro); sostegno all’edilizia pubblica e alla riqualificazione dei centri urbani (rispettivamente 43.721,86 euro e 270.000 euro destinati alle scuole) a cui seguono interventi per il supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli studenti con disabilità (45.522,89 euro).

Si uniscono alla lista i servizi per la manutenzione e la cura degli ulivi del parco monumentale S’Ortu Mannu (50.000 euro) e, nell’ambito della cultura e degli eventi.

«Saremo lieti di vedere la nascita – ha detto la prima cittadina – del museo archeologico ‘Milia Passuum’, grazie alla riqualificazione di un immobile comunale in piazza Porru.»

Oltre al museo (165.000 euro), in ambito culturale sono previsti contributi per l’acquisto di libri destinati alla biblioteca comunale (4.265 euro) e, infine, una somma significativa (100.000 euro) è destinata alle manifestazioni di interesse turistico declinate su spettacoli e concerti di Capodanno.

«Con questa variazione di bilancio, l’ultima di questo anno finanziario – ha sottolineato la sindaca Debora Porrà – potremo permetterci alcuni investimenti in vari settori per il progresso di Villamassargia, rendendola più bella, appetibile e crescendo nell’offerta dei servizi alla cittadinanza.»

«Tengo a sottolineare – ha concluso la sindaca – che le somme che l’Amministrazione riceve vanno al passo con una costante visione di futuro e di una progettualità, per poterle poi vedere concretizzate in azioni a vantaggio della comunità e del territorio.»