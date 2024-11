Open Your Mine riscopre per la prima volta il Sarrabus Gerrei

Intensa e partecipata, è stata la due giorni di Open Your Mine che si è tenuta sabato 16 e domenica 17 novembre 2024 nel Sarrabus Gerrei dove, per la prima volta, il Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna ha previsto il suo evento per la riscoperta dei siti geominerari sardi in chiave innovativa e sostenibile.

Rinviato da fine ottobre per maltempo, Open Your Mine è stato organizzato in collaborazione con le amministrazioni comunali dei territori di San Vito, Villasalto e Ballao, in cui si trovano importanti miniere dismesse, villaggi minerari, strutture di archeologia industriale e museale che hanno attirato l’attenzione dei numerosi partecipanti, insieme alle bellezze storiche e naturalistiche dei luoghi dove si estraeva l’antimonio.

Di grande interesse sono state la visita in sottosuolo alla Miniera di Genna Flumini (Brecca), al museo e all’antica dimora Casa Camboni (ex dimora del proprietario della Miniera S’Arcilloni), al museo della Via dell’Argento a San Vito e al museo, ex officina e fonderia della Miniera di Su Suergiu. Durante la visita alla Miniera di Corti Rosas, è stato simbolicamente acceso un fuoco dentro la ciminiera dell’ex fonderia, il cui fumo ha ricordato la passata attività mineraria.

Durante l’incontro con i minatori di Ballao, è stato possibile ripercorrere il lavoro in miniera nel Sarrabus Gerrei e l’attività estrattiva che interessa attualmente la Miniera di Silius.

Molto coinvolgenti anche gli approfondimenti storici e preistorici, con la visita al pozzo sacro di Funtana Coperta, oltre ai trekking per giungere alla Galleria San Samuele della Miniera di Genna Flumini e nel territorio di Villasalto, ripercorrendo l’antico sentiero dei minatori.

I partecipanti hanno inoltre degustato assaggi di prodotti locali.