Nel sito Internet del comune di Carbonia è stata pubblicata la graduatoria degli studenti beneficiari della borsa di studio nazionale per l’anno scolastico 2023-2024, del valore di 200 euro ciascuna.

«Si tratta di un contributo importante per tante famiglie della nostra città che, nonostante siano fortemente gravate dalla crisi economica, fanno di tutto per assicurare ai propri figli il diritto allo studio e un futuro con solide fondamenta educative, scolastiche e formative», ha detto l’assessora alla Pubblica istruzione Antonietta Melas.

Il pagamento delle borse avverrà, a seguito di apposita comunicazione da parte del Ministero, con la consegna della Carta Postepay Borsa di Studio ritirabile presso qualsiasi ufficio postale. Per gli studenti già beneficiari della borsa di studio nell’anno scolastico 2021/2022 e/o 2022/2023, l’accredito della borsa per la nuova annualità 2023/2024 avverrà direttamente sulla medesima Carta Postepay “Borsa di Studio” in loro possesso, senza doversi recare presso un ufficio postale.