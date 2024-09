Il comune di Carbonia ha pubblicato le graduatorie degli interventi per il diritto allo studio

Il comune di Carbonia ha pubblicato le graduatorie dei seguenti interventi per il diritto allo studio: la borsa di studio regionale per l’anno scolastico 2023-2024 e il buono libri per l’anno scolastico 2024-2025.

«Si tratta di un contributo importante per tante famiglie della nostra città che, nonostante siano fortemente gravate dalla crisi economica, fanno di tutto per assicurare ai propri figli il diritto allo studio e un futuro con solide fondamenta educative, scolastiche e formative», ha dichiarato l’assessora della Pubblica istruzione Antonietta Melas.

La borsa di studio regionale (a. s. 2023/2024) è rivolta agli studenti delle scuole pubbliche primarie e secondarie di primo e secondo grado, mentre il buono libri (a. s. 2024/2025) è uno strumento rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

Le graduatorie provvisorie sono consultabili al seguente link: https://www.comune.carbonia.su.it/novita/contributi-per-il-diritto-allo-studio-2024-borsa-di-studio-regionale-a-s-2023-2024-buono-libri-a-s-2024-2025-graduatorie-provvisorie/

Il termine ultimo per la presentazione di ricorsi e/o osservazioni scade improrogabilmente il 27 settembre 2024.

Solo per quanto riguarda il rimborso libri, i richiedenti che, alla data di scadenza di presentazione della domanda – 26 agosto 2024 – hanno dichiarato di dover ancora sostenere, tutta o parte della spesa, dovranno, non appena entrati in possesso della documentazione fiscale (scontrini/ricevute) attestante l’acquisto dei libri di testo, trasmettere la stessa al seguente indirizzo comcarbonia@pec.comcarbonia.org. Nell’email andrà indicato il numero di protocollo della domanda a cui la documentazione fa riferimento.