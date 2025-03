Gemellaggio tra Carbonia e la città di Arsia e Albona

L’Amministrazione comunale di Carbonia rafforza il suo ultradecennale gemellaggio con le città croate di Arsia e Albona. Nei giorni scorsi, in concomitanza con la ricorrenza dell’atto ufficiale del gemellaggio risalente al 2 marzo 2010, su invito dei sindaci di Arsia e Albona, l’assessora della Pubblica Istruzione Antonietta Melas, in rappresentanza della nostra città, si è recata nelle due città croate per portare i saluti e gli omaggi del sindaco Pietro Morittu e della città di Carbonia. Era presente il dottor Mauro Pistis appassionato conoscitore delle realtà istriane e studioso della storia mineraria riconosciuto tale anche dalle amministrazioni di Arsia e di Albona.

Accoglienza calorosa da parte degli amministratori locali che insieme alle diverse autorità accademiche e politiche si sono prodigati per favorire la conoscenza della storia dei luoghi e in particolare delle aree minerarie presenti nella due città.

I sindaci di Arsia, Leo Knapic, e di Albona, Valter Glavicic, l’assessora del comune di Carbonia Antonietta Melas hanno rinnovato il gemellaggio e l’amicizia reciproca attraverso la condivisione delle commemorazioni dei minatori morti nelle miniere di Arsia e di Albona, posizionando una corona di fiori a nome del sindaco della città di Carbonia, come testimoniato dalle foto.

Il sindaco Pietro Morittu ha invitato a Carbonia i due sindaci di Arsia e di Albona per il 18 dicembre 2025, data della ricorrenza dell’inaugurazione della nostra città. Sono in corso ulteriori interlocuzioni per organizzare possibili eventi e per la loro accoglienza nel mese di dicembre al fine di consolidare sempre di più l’amicizia, il dialogo e la collaborazione tra Carbonia, Arsia e Albona.