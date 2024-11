Sabrina Licheri (M5S): «Alla Portovesme srl a rischio 400 posti di lavoro, il Governo intervenga!»

«Voglio esprimere la mia vicinanza ai 600 lavoratori degli appalti della Portovesme srl che ha deciso di chiudere alcune linee produttive in attesa di studiare un progetto per il recupero della black mass dalle batteria elettriche. Nei giorni scorsi, infatti, l’azienda ha comunicato che il 31 dicembre scadranno la maggior parte dei contratti degli appalti, con la conseguente cancellazione di almeno due terzi dei posti di lavoro indiretti. Stiamo parlando del futuro di circa 400 lavoratori. È fondamentale che il governo, come ho già sollecitato in passato, intervenga e spieghi con chiarezza quali iniziative intende intraprendere a sostegno di questo polo industriale, visto che al momento c’è solo tanta incertezza·»

Lo ascrive, in una nota, Sabrina Licheri, senatrice del Movimento 5 Stelle in commissione Industria e Attività produttive.