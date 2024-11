Il 24 novembre al Teatro Electra di Iglesias il concerto “L’Orient-Express” del duo Vadim Tchijik e Armin Varvarian

Dopo il grande successo del primo appuntamento, prosegue la XXVI edizione del Festival Internazionale di Musica da Camera, rassegna cameristica, organizzata dall’associazione Anton Stadler con la direzione artistica del bandoneonista e compositore Fabio Furìa e protagonista al teatro Electra di Iglesias dal 17 novembre al 28 dicembre.

Il secondo e ultimo appuntamento per il mese di novembre è in programma al Teatro Electra di Iglesias, domenica 24, alle ore 19.00, con il Duo formato dal violinista di grande talento Vadim Tchijik, vincitore di numerosi premi internazionali, tra cui i prestigiosi concorsi come il Paganini e il Tchaikovsky e la pianista di fama internazionale Armine Varvarian. Il concerto dal titolo “L’Orient-Express” con la sua musica colorata dell’Europa Centrale ci conduce verso Oriente, in un viaggio esilarante e lontano, attraversando alcune delle grandi destinazioni del favoloso Orient-Express: Vienna, Praga, Budapest, Costantinopoli.

I presenti saranno guidati in un lungo viaggio da sogno nella vivace e nostalgica musica slava riccamente colorata.