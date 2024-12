A Villamassargia uno “Smart center” per offrire un servizio socio-sanitario integrato

In un momento così cruciale per la carenza di servizi in ambito socio-sanitario, il Comune di Villamassargia corre ai ripari con lo “Smart center”: un progetto innovativo che intende potenziare la rete socio-assistenziale e sanitaria di prossimità, dedicandosi soprattutto alle fasce più fragili. Con l’aggiudicazione di un bando Gal Sulcis (intervento 7.4 – Servizi essenziali per la popolazione rurale) e un finanziamento che sfiora i 200mila euro, alcuni locali del piano terra dell’Ente, attualmente inutilizzati, diventeranno un luogo di promozione della salute.

«Intendiamo allestire un ambiente accogliente e familiare, con una particolare attenzione verso gli anziani, ovvero la fascia d’età più alta della popolazione che coincide anche con quella più popolata», ha spiegato la sindaca di Villamassargia Debora Porrà, sottolineando l’importanza di un approccio umanistico integrato verso il cittadino che a vario titolo presenta un disagio o è bisognoso di un aiuto.

«Il progetto – ha sottolineato la sindaca di Villamassargia – è nato in collaborazione con l’Asl che provvederà a fornirci le attrezzature idonee per i presidi di telemedicina e metterà a disposizione il personale infermieristico.»

Chi lo richiede, o è portatore di particolari patologie, beneficerà del rilevamento dei parametri vitali, come pressione e glicemia, in apposite postazioni appunto “smart” e potrà ricevere una eventuale pre-diagnosi da remoto.

Sarà presente anche una figura amministrativa per il disbrigo di alcune pratiche tra cui aiutare gli utenti over 65 a visionare il proprio fascicolo sanitario elettronico e colmare le difficoltà che gli anziani hanno nel reperire informazioni e documenti online con l’uso del computer. In un’ottica di allargamento del raggio d’azione dell’assistenza sociale, in affiancamento con quella sanitaria, è previsto anche un servizio di ascolto orientato a un supporto psicologico.

L’operazione di recupero e riqualificazione degli spazi al piano terra del Comune include l’apertura di una porta interna per collegare i locali direttamente coi giardini di Casa Casula, recentemente acquisiti dal Comune e che saranno utilizzati anche per attività ricreative finalizzate all’aggregazione. L’obiettivo è creare un setting ambientale distensivo per permettere alle persone di beneficiare di un’assistenza con una predisposizione psicologica migliore.

«Considerata la situazione di estrema difficoltà che stiamo vivendo nell’ambito della cura, abbiamo pensato a un servizio di supporto alle fasce deboli della popolazione, costituendo un occhio vigile in più sullo stato di benessere degli abitanti di Villamassargia», ha concluso la sindaca Debora Porrà.