Una ricca carrellata di eventi natalizi accompagnerà cittadini e ospiti di Sant’Antioco da venerdì 20 al giorno di Natale

Prende il via oggi, venerdì 20 dicembre, una lunga serie di appuntamenti che arricchiranno i giorni prenatalizi e accompagneranno cittadini e ospiti in un clima di festa fino al 25 dicembre, giorno di Natale che culminerà con il concerto gospel nell’ampia Chiesa di Santa Maria Goretti, che alle 19.00 ospiterà l’esibizione dei “Cedric Shannon Rives and the Unlimited Praise Gospel Singers”. In mezzo agli innumerevoli eventi, anche lo spettacolo musicale di Giorgio Vanni, lunedì 23 in piazza Ferralasco.

Si parte oggi, venerdì 20 dicembre, con la rappresentazione teatrale dedicata ai più piccoli in aula consiliare, alle 17.30: “Sorichitta”, con Monica Corimbi e Monica Farina – musiche di Stefano Ferrari e regia a cura di Giovanni Carroni. Alle 19.00, dopo l’inaugurazione di giovedì 19, nuova accensione delle luci del progetto di video mapping in piazza De Gasperi, fino alle 22.00.

Sabato 21, domenica 22 e lunedì 23, in programma l’apertura dei mercatini natalizi di piazza Umberto e della Casetta di Babbo Natale di piazza Italia, dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 20.00.

Sabato 21 alle 19.00 concerto racconto delle Ninne Nanne del mondo “Ninna Nanna per la pace” a cura di OfficinAcustica, in aula consiliare; mentre dalle 20.00 alle 22.00 video mapping in piazza De Gasperi con serata live: un caleidoscopio di luci, colori e musica interamente dal vivo con Matteo Gallus al violino, Antonio Firinu alla Fisarmonica, Massino Congiu alle Launeddas, Federico Neeva Electronics e Luca Scarlatta Visuals.

Domenica 22 “Libri in piazza – piccola fiera del libro usato, iniziativa, a cura del gruppo di lavoro che anima e gestisce MuseoDiffuso.exe / Sant’Antioco, centro di aggregazione e di esperienze creative giovanile, che si terrà dalle 9.00 alle 13.00 in piazza de Gasperi e vedrà anche l’apertura straordinaria della biblioteca comunale. Sarà una domenica dedicata ai libri, alla lettura e alla socialità, un’occasione per ampliare la propria collezione di libri e per fare un regalo di Natale all’insegna dell’economia circolare. L’evento mira a coinvolgere anche i più piccoli. Dalle 17.00 evento e spettacolo organizzati dal CCN Welcome to Sant’Antioco: “Il gioco dei Pacchi” con Cossu e Zara, in Piazza Italia. Mentre alle 19.00 ancora video mapping in piazza De Gasperi.

Lunedì 23 dicembre alle 10.30 appuntamento nella biblioteca comunale di Sant’Antioco in Piazza De Gasperi – primo piano del Palazzo del Capitolo, con “Letture di Natale in Biblioteca”. L’iniziativa, promossa dallo Sbis – Sistema bibliotecario interurbano del Sulcis, è dedicata ai bambini dai 5 anni in poi. Per la partecipazione all’evento, il cui ingresso è naturalmente libero, è gradita la prenotazione utilizzando i riferimenti della Biblioteca: telefono 0781/83132, e-mail biblioteca.santantico@sbis.it.

Ma lunedì sarà anche il giorno del primo dei tre grandi concerti in programma in piazza Ferralasco: ad animare il pubblico, a partire dalle 18.00, la musica dal vivo di Giorgio Vanni, l’iconico interprete delle sigle dei cartoni animati. Un imperdibile evento che farà emozionare grandi e piccini. Un’opportunità unica per cantare e ballare sulle note delle canzoni che hanno accompagnato generazioni di fan, adulti e piccoli. Intorno alle 19.00, in programma anche il saluto di Babbo Natale per un tocco finale di magia natalizia. La serata proseguirà all’insegna della musica. Mentre dalle 19.00 alle 22.00 ultima opportunità per assistere allo spettacolo di video mapping in Piazza De Gasperi.

Martedì 24 dicembre, dalle 10.00 alle 13.00, ultimi saluti a Babbo Natale nella sua Casetta di Piazza Italia. Infine, il Santo Natale, mercoledì 25 dicembre, potrà essere festeggiato anche con la grande musica evangelica dei “Cedric Shannon Rives and the Unlimited Praise Gospel Singers”, dalle 19.00 presso la Chiesa di Santa Maria Goretti.