Appuntamenti di Natale a Sant’Antioco, il centro storico e Piazza De Gasperi al centro dell’innovativo “Video Mapping”

La storia di Sant’Antioco e le sue diverse epoche raccontate attraverso modalità assolutamente inedite: tra immagini e “realtà aumentata”, tra musica live, luci e colori, il cuore del centro storico, piazza De Gasperi e il suo Palazzo del Capitolo, si preparano ad accogliere un evento unico per la città: il video mapping dal titolo – non a caso – “Radici in continuità”.

Tutti pronti, naso all’insù, per ammirare, a partire da giovedì 19 dicembre e tutti i giorni fino a lunedì 23 (dalle 19.00 alle 22.00) un caleidoscopio di luci e colori e musiche spettacolari che renderanno il centro storico di Sant’Antioco, il Palazzo del Capitolo, un moderno “display” dinamico, attrattiva certa per queste festività natalizie.

Un progetto studiato appositamente per Sant’Antioco che il 21 dicembre regalerà una serata live, un vero e proprio spettacolo che si avvarrà delle musiche dell’antiochense Matteo Gallus al violino e di Antonio Firinu alla fisarmonica, di Massimo Congiu alle Launeddas e di Federico Neeva alle sonorità Electronics. La parte Visual è invece a cura di Luca Scarlatta.