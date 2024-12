Aria di Natale a Sant’Antioco con il triplo appuntamento musicale in occasione del “Villaggio di Natale”. Dal 23 al 30 dicembre musica e intrattenimento per residenti e e turisti.

Lunedì 23 dicembre ore 18.00

In Piazza Ferralasco si esibirà Giorgio Vanni, artista, cantante e musicista , la voce delle sigle dei cartoni animati che hanno accompagnato l’adolescenza di tanti dagli anni ’90 in poi: Pokémon, Dragon Ball, Detective Conan, One Piece, Yu-Gi-Oh!, Io credo in me, L’incredibile Hulk, Maledetti Scarafaggi, per citarne alcune. Molte di queste sigle sono riproposte da Giorgio durante i suoi spettacoli dal vivo , oggi è anche la voce di molti spot pubblicitari ,come quelli delle famose macchinine Hot Wheels

Domenica 29 dicembre ore 18.00

Sarà la volta, in piazza Ferralasco, di DJ Jad&Wlady from articolo 31. Dalle ore 18,00 saranno sul palco allestito in Piazza per far ballare e cantare il pubblico.

Wlady

Noto dj e producer internazionale, vanta numerose produzioni con lo storico gruppo hiphop Articolo 31 . Nel 2014 ha collaborato con J-Ax alla realizzazione dell’ album “Il bello d’esser brutti”. Il terzo singolo estratto dall’album è “Maria Salvador”, brano che

raggiunse la seconda posizione nei singoli più venduti della settimana e guadagnò sei dischi di platino e dodici Dischi D’oro.

Nel 2016 Wladyha ricevuto il Premio alla carriera al Dance Music Awards.

Nel 2017 Wlady è stato il remixer ufficiale della canzone Occidentali’s Karma di Francesco Gabbani, vincitrice del Festival di Sanremo 2018, e assieme a T.N.Y. anche di Lento/Veloce di Tiziano Ferro, hit dell’estate 2017

DJ Jad

Con gli Articolo 31 è stato uno dei primi artisti a realizzare un disco hip hop in italiano. Nel 2006 DJ Jad pubblica il suo primo cd da solista, nonché il sogno più grande della sua vita, intitolato Milano-New York, progetto artistico realizzato a New York, in collaborazione con artisti come Keith Murray, Buckshot, Tony Touch e altri pionieri indiscussi della storia dell’Hip Hop newyorkese e mondiale.

Lunedì 30 dicembre ore 18.00

Per concludere l’anno il 30 dicembre si esibiranno alle ore 18,00 in Piazza Ferralasco i Tazenda, la famosa band sarda composta da Gino Marielli, Gigi Camedda e Nicola Nite, che da oltre trenta anni calca i palcoscenici più importanti, con una lunga serie di successi ormai entrati nella storia della musica italiana, grazie anche a collaborazioni, incontri e idee nuove. Oggi i Tazenda sono impegnati con il Tour Murales 2024.

Questo triplo appuntamento a cura della R&G Music è inserito nel ricco calendario del Villaggio di Natale con il patrocinio del Comune di Sant’Antioco e con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna.

Tutti i concerti hanno ingresso libero e gratuito.