Anche le segreterie territoriali dei metalmeccanici aderiscono allo sciopero proclamato dalle segreterie nazionali e regionali per il 20 dicembre in seguito alla rottura delle trattative per il rinnovo del CCNL. Chiedono con urgenza la ripresa delle trattative, partendo dalla proposta approvata dalle lavoratrici e dai lavoratori metalmeccanici e il ritiro della controproposta avanzata da Federmeccanica-Assistal, che appare invece come una provocazione da rigettare.

FIOM, FSM e UILM territoriali affronteranno i temi che hanno portato allo sciopero generale, in un sit-in convocato presso i cancelli della Sider Alloys, unica fabbrica metalmeccanica presente nel territorio, in attesa di definire il proprio rilancio industriale dopo le tante promesse mai realizzate.

«Le segreterie dei metalmeccanici territoriali, giungono all’appuntamento del 20/12/2024, dopo aver coinvolto nelle assemblee le lavoratrici ed i lavoratori degli appalti, della Portovesme srl e della Centrale Enel di Portovesme, che applicano il contratto Federmeccanica-Assistal. Lo fanno nella fabbrica che è stata il simbolo delle vertenze regionali e non solo, per tanto tempo, ma che ancora non ha dato le garanzie produttive e occupazionali auspicate, nonostante le dichiarazioni di strategicitá più volte annunciate dai governi regionali e nazionali. Convocano allo stesso sit-in anche le lavoratrici ed i lavoratori in mobilità, in quanto principalmente interessati al futuro dell’intera filiera di alluminio primario, e fornire un aggiornamento anche in considerazione degli ultimi incontri con la ministra del Lavoro e con l’assessora del Lavoro, in cui si è discusso delle problematiche legate alle aree di crisi complessa. FIOM, FSM e UILM, intendono ancora una volta unire le difficili vertenze che coinvolgono Lavoratrici e Lavoratori metalmeccanici e sciopereranno con i dipendenti delle aziende SiderAlloys, GMS, SKV, ENTUSA, MOSIS, IECI, NUOVA ICOM e GSMI. Saranno presenti le Confederazioni di CGIL,CISL e UIL. Invitano istituzioni e coloro che volessero partecipare, alla giornata di Sky-in sciopero, in cui si affronteranno i temi del lavoro. 20/12/2024 sciopero generale contro la rottura delle trattative voluta da Federmeccanica-Assistal.»