I metalmeccanici del polo industriale di Portovesme, venerdì 21 febbraio, sciopereranno per l’intera giornata di lavoro

Venerdì 21 febbraio 2025, in concomitanza con lo sciopero nazionale per il contratto di Federmeccanica Assistal, i metalmeccanici del polo industriale di Portovesme, sciopereranno per l’intera giornata di lavoro, in conseguenza della gravissima situazione che mette a rischio il futuro dell’intero polo industriale di Portovesme. I metalmeccanici manifesteranno il loro malcontento a Cagliari con un sit-in in Piazza Deffenu, presso la Confindustria, dalle ore 10.00 alle ore 11.30. Poi si recheranno con un’ampia delegazione all’assessorato regionale dell’Industria, dove esprimeranno le loro preoccupazioni in conseguenza delle crisi in cui si trovano la Portovesme srl, l’Enel e la Sider Alloys. Le segreterie Territoriali FIOM-CGIL, FSM-CISL e UILM-UIL del Sulcis Iglesiente in una nota sottolineano che «sarà l’occasione per evidenziare le gravissime difficoltà in cui si trovano le lavoratrici e i lavoratori che vivono nell’incertezza in conseguenza della precarietà causata dalla mobilità e la cassa integrazione».