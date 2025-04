Le segreterie territoriali FIOM, FSM e UILM hanno proclamato 4 ore di sciopero, per il contratto e il rilancio dell’industria, per mercoledì 23 aprile

Le segreterie territoriali FIOM, FSM e UILM hanno proclamato 4 ore di sciopero (prime 4 ore), per il contratto e il rilancio dell’industria, per mercoledì 23 aprile.

«I metalmeccanici sono ancora senza contratto, non sono state sufficienti 32 ore di sciopero per riprendere le trattative con Federmeccanica – si legge in una nota -. Non accettiamo la loro controproposta, vogliamo discutere delle nostre rivendicazioni, avanzate nell’ipotesi di rinnovo e votate da oltre il 98% delle lavoratrici e lavoratori, per migliorare il salario, la sicurezza, diminuire le ore di lavoro e la precarietà. Il 23/04/2025 al MIMIT alle 11.00, le organizzazioni sindacali discutono sul futuro dell’indotto del polo industriale di Portovesme; invitiamo a partecipare al sit-in-sciopero davanti alla centrale ENEL, dalle 8.00 alle 12.00, per dare forza alle rappresentanze delle lavoratrici e dei lavoratori. Non ci arrendiamo: scioperiamo per il contratto, per contrastare l’arroganza dei padroni e scioperiamo per il lavoro, per far rispettare le dichiarazioni di strategicità più volte annunciate.»