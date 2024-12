Domenica 22 dicembre si è svolta la 16ª edizione dell’“Hd day for Christmas” – di Nadia Pische

Domenica 22 dicembre, nonostante l’allerta meteo, i bellissimi Babbo Natale e le splendide Mamme Natale del “Group Vanguard Bikers” si sono ritrovati in via Manno, a Carbonia, per dare il via alla 16ª edizione della manifestazione benefica “Hd day for Christmas”. Prima la vestizione, poi le foto e finalmente tutti in fila per creare un bellissimo corteo… non solo di moto, date le condizioni atmosferiche avverse, ma anche di auto che, anticipate dai furgoni carichi di regali, hanno raggiunto la Grande miniera di Serbariu, dove hanno consegnato i regali ai tanti bambini presenti. Poi partenza per Iglesias, passando per Cortoghiana e Bacu Abis. Per l’ora di pranzo la missione era compiuta!

Un bellissimo evento che ha coinvolto il Motoclub Portoscuso, il Motoclub Le Dune, Sardinia Motorcyclist, 23˚ South Sardinia Group, Balentes Bikers e Vespa Club Carbonia. Appuntamento all’anno prossimo, sperando che il tempo sia clemente e che tutti possano partecipare in sella alla propria moto.

Nadia Pische