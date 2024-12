Domenica, a Guspini, il 3° trofeo di ciclocross

Niente sosta per gli appassionati isolani del ciclocross. Domani Guspini ospiterà la 3ª edizione del Trofeo cittadino organizzato dalla locale Unione Ciclistica. Al via oltre un centinaio di specialisti delle ruote grasse.

Si pedalerà lungo un tracciato di 2.600 metri con alternanza di vari terreni: pista, cemento, sterrato, asfalto e sabbia, con presenza di ostacoli artificiali e naturali.

La prima delle quattro partenze previste (una anche promozionale per i Giovanissimi sotto i 12 anni) è in programma per le ore 9.40 al Centro Sportivo Sa Rocca, in località San Giorgio.