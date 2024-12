Federico Melis e Gianna Concu (Iglesias Avanti): «La Portovesme srl deve rispettare un’intera comunità, il Sulcis Iglesiente»

«La Portovesme Srl annuncia la fermata della linea piombo e zinco. Tradotto? Disoccupazione e precarietà per centinaia di famiglie.

Un’azienda che in decenni ha beneficiato di aiuti pubblici, sostegni finanziari, incentivi, agevolazioni… un intero territorio si è sacrificato per sostenerla.»

Lo scrivono, in una nota, i consiglieri comunali del gruppo Iglesias Avanti Federico Melis e Gianna Concu.

«E adesso? – si chiedono i due consiglieri -. Adesso mostra indifferenza, insensibilità e una totale mancanza di rispetto verso lavoratrici, lavoratori e una comunità intera che ha dato tutto. Responsabilità: una parola che sembra essere sconosciuta a chi, con queste scelte, colpisce non solo il lavoro ma anche la dignità di un intero territorio. La Portovesme srl deve rispettare un’intera comunità, il Sulcis Iglesiente.»