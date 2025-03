Surf, Buggerru pronta a brillare con la prima tappa del campionato italiano juniores

Buggerru è ancora una volta il punto di partenza per conquistare i titoli nazionali juniores di surf da onda: prenderà il via alla prima mareggiata utile, infatti, il Buggerru Surf Trophy, la prima tappa del campionato della FISSW, la Federazione italiana surfing, sci nautico e wakeboard. Il paese della costa sud-occidentale della Sardegna è ormai una presenza fissa nei calendari federali. La competizione, arrivata alla settima edizione, rappresenta una sicurezza in termini di onde.

L’antica cittadina mineraria del sud della Sardegna si prepara quindi dare il via al campionato dedicato agli azzurrini. Con le sue onde ideali e soprattutto una buona frequenza di mareggiate, Buggerru è tra i posti preferiti dai surfisti ed è stato riconfermato come tappa ufficiale dalla Federazione, che ha affidato al Buggerru Surf Club tutti gli aspetti organizzativi. Duecento le persone complessive che arriveranno in città, tra cui circa 70 atleti che gareggeranno nella spiaggia del porto nelle categorie under 12, under 14, under 16 e under 18, femminili e maschili. La competizione si svolgerà alla prima mareggiata utile all’interno del periodo di attesa che si concluderà il 3 maggio. Ma Buggerru, grazie alla fantastica esposizione che permette di accogliere mareggiate di maestrale e di libeccio, potrebbe presto vedere già i piccoli atleti in azione. «Stiamo monitorando il meteo e si intravede una mareggiata già per la prossima settimana – spiega Simone Esposito, contest director e presidente del Buggerru Surf Club – continueremo a controllare le previsioni e ci auguriamo possano concretizzarsi le condizioni ideali per mandare in acqua al più presto ragazze e ragazzi.»

La Sardegna, una delle regioni del Bel Paese con la maggiore frequenza di onde, è da sempre sotto i riflettori del surf agonistico nazionale e il campionato juniores rappresenta uno snodo cruciale per le carriere degli atleti. Tra i giovani assi del surf già iscritti, i vicecampioni under 18 Costanza De Lisi e Federico Melis, la campionessa under 16 del 2024 Chiara Cuppone, quest’anno nella categoria superiore, il campione under 14 Alex Filosini e ancora i campioni under 12 Caterina Congiu e Daniele Mereu. Tra le novità di quest’anno, anche lo streaming, che permetterà agli appassionati di seguire in diretta tutte le fasi della gara.