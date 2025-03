Al via a Buggerru il campionato italiano juniores di surf

Il primo appuntamento della stagione agonistica di surf italiana è arrivato. Martedì 11 e mercoledì 12 marzo si terrà a Buggerru, in Sardegna, il Buggerru Surf Trophy, la prima tappa del campionato della FISSW, la Federazione italiana surfing, sci nautico e wakeboard.

A pochissimi giorni dall’apertura del periodo di attesa per attendere la mareggiata, e come ormai da tradizione, gli organizzatori del Buggerru Surf Club hanno già acceso il semaforo verde. Previsioni rispettate, con la Sardegna che si conferma ancora una volta una scommessa vinta sotto il punto di vista meteorologico e un luogo sicuro dove poter svolgere manifestazioni nazionali, fattore per niente scontato nelle coste mediterranee. Cinquantacinque i piccoli atleti in gara nelle categorie under 12, under 14, under 16 e under 18 femminili e maschili. La competizione darà il via al campionato federale, basato su tre tappe totali, su onde di libeccio di circa un metro.

Buggerru si animerà con circa duecento persone tra surfisti e accompagnatori. Ci saranno i vicecampioni under 18 Costanza De Lisi e Federico Melis, la campionessa under 16 del 2024 Chiara Cuppone, quest’anno nella categoria superiore, il campione under 14 Alex Filosini, i campioni under 12 Caterina Congiu e Daniele Mereu.

«Sarà una gara emozionante, ricca di giovani talenti ai quali auguriamo il miglior surf – racconta Simone Esposito, contest director e presidente del Buggerru Surf Club – e per noi si tratta della settima tappa di campionato di fila, uno sforzo e un impegno anche per la nostra cittadina che è tornata ad essere un luogo nevralgico non solo per le competizioni di surf, ma anche per allenamenti che si svolgono durante tutto l’anno.»

Tra le novità messe a punto dal surf club quest’anno, anche la diretta streaming: con la quale sarà possibile seguire le prodezze dei campioncini collegandosi al link che sarà divulgato sui canali social del Buggerru Surf Club club. Appuntamento alla spiaggia alle 8.30 con il riders meeting, con un possibile inizio della competizione alle ore 9.00: il campo gara sarà scelto tra la spiaggia del porto o San Nicolò in base alle carte meteo che saranno divulgate domani (lunedì 10 marzo).