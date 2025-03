L’ASD “Full Metal Bike” ha organizzato il “Tamara Day 2”,escursione in mountain bike che si terrà domenica 13 aprile 2025

I sentieri sono stati puliti dalla vegetazione e sono quindi pronti per accogliere gli amanti delle due ruote. Spinti dalla passione per la bici e gratificati dal successo dell’edizione 2024, l’ASD “Full Metal Bike” ha organizzato, anche quest’anno, un’escursione in mountain bike che si terrà domenica 13 aprile 2025, a Monte Tamara, nel comune di Nuxis.

Consapevoli che ci sono diversi livelli di preparazione sportiva e diverse esigenze, gli organizzatori hanno ideato due percorsi:

– Il “Giro full” – costituito da 25 km, con dislivello di 1000 metri- è pensato per gli amanti della mountain bike che hanno già esperienza in questa tipologia di escursione: si partirà dal centro del paese e si giungerà fino al Rifugio Macioccu – a 832 mt s.l.m. – per poi proseguire verso “S’Arcu de sa Mossa”;

– Il “Giro corto” – costituito da 15 km, con dislivello di 500 metri – è più leggero: parte dal centro del paese per dirigersi verso la chiesa di sant’Elia, per poi passare nelle strade periferiche e giungere a Sa Marchesa, alternando strade asfaltate a strade bianche, sterrate.

Entrambe le formule sono pensate per chi è già sportivo, ma tutti abbiamo imparato da bambini ad andare in bici, poi in tanti abbiamo sfruttato la comodità dell’automobile e messo da parte la bicicletta.

Abbiamo così perso quella sensazione di libertà e benessere che dà il vento sul viso come premio di una discesa conquistata dopo la fatica della salita. Sarebbe bello se in tanti riportassimo fuori la bicicletta e iniziassimo a fare qualche chilometro ogni giorno per arrivare allenati a pedalare i 15 km del

giro breve: un’occasione per vivere una giornata in mezzo alla natura, fare sana attività fisica e stare insieme agli altri.

Per ulteriori informazioni, potete contattare Barbara: 3488290995, Manuel: 3469517978, Simone:

3792910890 e visitare il sito internet https://sites.google.com/view/wwwasdfullmetalbike/home

Simona Pirosu