19 January, 2026
Sabato 17 gennaio 2026, a Carbonia, è stato presentato il libro "Pensieri di una sognatrice", della studentessa Gioia Boi
Cultura

Sabato 17 gennaio 2026, a Carbonia, è stato presentato il libro “Pensieri di una sognatrice”, della studentessa Gioia Boi

L’evento, alla presenza degli editori Giovanni Fiabane e Marcello Murru, si è tenuto a Carbonia, nella sede di via Umbria dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Beccaria-E.Loi”, in un’aula magna gremita di studenti, familiari, docenti e ospiti.
La stesura del testo ha avuto inizio durante l’anno scolastico 2024/2025 quando, nell’ambito del percorso di PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento), la prof.ssa Ornella Usai, tutor della classe 4 A Amministrazione Finanza e Marketing (ex 3 A AFM), ha avviato il progetto “Editoria e dintorni”, che coinvolgeva la casa editrice Pettirosso Editore. Dallo sviluppo delle attività programmate nell’ambito di tale progetto e dal regalo a Gioia, da parte dei compagni di classe, di un libro bianco dove annotare le sue riflessioni, è nata la raccolta dei suoi pensierini.
La studentessa è stata seguita dalla prof.ssa Tamara Peddis che ha evidenziato come il mondo interiore della ragazza sia ricchissimo e, per farglielo esprimere, si sia servita dell’arte dialogica secondo la maieutica di Socrate. I pensieri di Gioia rivelano un’anima poetica la cui espressione grafica è stata realizzata da Timothy Baratta (ex studente del “Beccaria-E.Loi”, diplomatosi lo scorso anno) che ha realizzato i disegni che le parole di Gioia gli ispiravano.
La pubblicazione di questo libro è la prova che facendo ognuno la propria parte si possono creare reti significative che donano qualcosa di positivo a ognuno di noi; è la dimostrazione che la forza interiore e l’amore per la vita di Gioia Boi travolgono tutti; è il concreto auspicio che la valorizzazione delle potenzialità dei nostri giovani vada oltre l’ambito scolastico e possa proiettarsi in un futuro lavorativo.
Simona Pirosu
