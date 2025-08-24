Mostra d’arte e artigianato a Villaperuccio

Nelle quattro sale sono esposti i quadri di Marina Cogotti, Nicoletta Marini e Angelo Littarru, nonché i modellini in legno di importanti monumenti, come la Torre di Pisa e l’antica basilica di Tratalias, realizzati da signor Pinuccio Concas e i raffinati ricami e lavori di sartoria della signora Donatella Zedda.

Con colori a olio, pastelli colorati, grafite, i pittori Cogotti, Marini e Littarru hanno creato quadri che rappresentano la Sardegna ancestrale e dei nostri giorni, ritratti, paesaggi e fiori.

Volutamente non allego fotografie delle opere, perché l’aspetto artistico va colto personalmente, nelle linee e nei volumi, nelle luci e nelle ombre, nei riflessi e nelle sfumature.

Questa mostra è stata definita da una visitatrice “Un viaggio nella bellezza”.

Un’ ulteriore occasione per conoscere il nostro territorio, fino a domani, dalle ore 19.00 alle ore 24:00, con ingresso libero.

Simona Pirosu