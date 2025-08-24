24 August, 2025
MENU
mobile-logo
HomeCulturaArteMostra d’arte e artigianato a Villaperuccio
Arte

Mostra d’arte e artigianato a Villaperuccio

0
125Views
A Villaperuccio, in occasione dei festeggiamenti in onore della Madonna del Rosario, in programma il 23, 24 e 25 agosto 2025, sono stati messi a disposizione i locali del nuovo Centro Sociale, in via Eleonora D’Arborea, per ospitare una mostra delle opere di artisti e artigiani del luogo.

Nelle quattro sale sono esposti i quadri di Marina Cogotti, Nicoletta Marini e Angelo Littarru, nonché i modellini in legno di importanti monumenti, come la Torre di Pisa e l’antica basilica di Tratalias, realizzati da signor Pinuccio Concas e i raffinati ricami e lavori di sartoria della signora Donatella Zedda.

Con colori a olio, pastelli colorati, grafite, i pittori Cogotti, Marini e Littarru hanno creato quadri che rappresentano la Sardegna ancestrale e dei nostri giorni, ritratti, paesaggi e fiori.
Volutamente non allego fotografie delle opere, perché l’aspetto artistico va colto personalmente, nelle linee e nei volumi, nelle luci e nelle ombre, nei riflessi e nelle sfumature.
Questa mostra è stata definita da una visitatrice “Un viaggio nella bellezza”.
Un’ ulteriore occasione per conoscere il nostro territorio, fino a domani, dalle ore 19.00 alle ore 24:00, con ingresso libero.
Simona Pirosu
POST TAGS:
FOLLOW US ON:
L'Iglesias conclude
È in arrivo a Decim

giampaolo.cirronis@gmail.com

Rate This Article:
RELATED ARTICLES
Cultura
Questa sera, nell&#8
Spettacolo
Nuovo concerto della
Cultura
Sabato 5 luglio l&#8
NO COMMENTS

LEAVE A COMMENT

La Provincia del Sulcis Iglesiente

La Provincia del Sulcis Iglesiente è un giornale indipendente che ha iniziato le pubblicazioni il 22 dicembre 1995. È nato come spazio libero per gli interventi di quanti hanno qualcosa da dire e proporre per descrivere il territorio, promuoverlo e quindi migliorarlo.

Sede Legale
Via Cristoforo Colombo 20
09013 Carbonia (SU)
Tel. e Fax 0781 670155
Mail: giampaolo.cirronis@gmail.com
Privacy e Cookies

Privacy PolicyCookie Policy

© 1995-2025 La Provincia del Sulcis Iglesiente

Powered by ENKEY WEB AGENCY