Mostra d’arte e artigianato a Villaperuccio
A Villaperuccio, in occasione dei festeggiamenti in onore della Madonna del Rosario, in programma il 23, 24 e 25 agosto 2025, sono stati messi a disposizione i locali del nuovo Centro Sociale, in via Eleonora D’Arborea, per ospitare una mostra delle opere di artisti e artigiani del luogo.
Nelle quattro sale sono esposti i quadri di Marina Cogotti, Nicoletta Marini e Angelo Littarru, nonché i modellini in legno di importanti monumenti, come la Torre di Pisa e l’antica basilica di Tratalias, realizzati da signor Pinuccio Concas e i raffinati ricami e lavori di sartoria della signora Donatella Zedda.
Con colori a olio, pastelli colorati, grafite, i pittori Cogotti, Marini e Littarru hanno creato quadri che rappresentano la Sardegna ancestrale e dei nostri giorni, ritratti, paesaggi e fiori.
Volutamente non allego fotografie delle opere, perché l’aspetto artistico va colto personalmente, nelle linee e nei volumi, nelle luci e nelle ombre, nei riflessi e nelle sfumature.
Questa mostra è stata definita da una visitatrice “Un viaggio nella bellezza”.
Un’ ulteriore occasione per conoscere il nostro territorio, fino a domani, dalle ore 19.00 alle ore 24:00, con ingresso libero.
Simona Pirosu
