L’Iglesias conclude oggi la terza settimana di preparazione precampionato, mercoledì 27 agosto secondo e ultimo test prima dell’esordio in Coppa Italia con il Carbonia

L’Iglesias conclude oggi la terza settimana di preparazione precampionato. Il tecnico Giampaolo Murru guida un gruppo profondamente rinnovato rispetto alla scorsa stagione, che potrebbe essere completato con un paio di nuovi innesti, un “over” e un fuoriquota, per affrontare la Coppa Italia e il campionato. Finora la squadra ha disputato una sola amichevole, con il Monastir, e dovrebbe affrontare il secondo e ultimo test mercoledì 27 agosto, prima dell’esordio in Coppa Italia, previsto con il Carbonia di Graziano Mannu, al Comunale di Narcao, per l’indisponibilità del “Carlo Zoboli”, ancora un cantiere aperto per la sistemazione della struttura e del terreno di gioco. La situazione è analoga a quella del Monteponi, dove pure sono in corso lavori di sistemazione dell’impianto e quasi certamente non sarà disponibile per il ritorno di Coppa Italia con il Carbonia che quasi certamente verrà disputato sul terreno di gioco in sintetico di “Ceramica” intitolato a “Gigi Riva”.