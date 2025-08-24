24 August, 2025
Spettacolo

È in arrivo a Decimomannu la prima edizione dell’Officina Film Festival

È in arrivo a Decimomannu la prima edizione dell’Officina Film Festival organizzato dall’Aps Officina Progetti con il patrocinio del comune di Decimomannu. Da lunedì 1 a sabato 6 e da venerdì 26 a domenica 28 settembre lè in programma una rassegna cinematografica dedicata al cinema sociale e indipendente che ha come sfondo i sardi e la Sardegna.

Officina Progetti è un’associazione di promozione sociale nata nel 2025 a Decimomannu con lo scopo principe di stimolare il dibattito sociale. Attraverso articoli, film, laboratori e workshop vengono affrontati temi come cittadinanza attiva, omofobia, violenza di genere e tutela di lingue e tradizioni.

Ogni sera a partire dalle 20.30 i riflettori verranno puntati su palco e schermo allestiti all’interno del teatro “Antica Valeria”, in via Aldo Moro, location ideale per i momenti di condivisione pensati per valorizzare le tante produzioni locali e per dare voce a quanti, pur creando ottimi lavori, faticano a entrare nei circuiti nazionali e internazionali. Sarà anche un momento per mettere in risalto la nostra storia, i nostri territori e le nostre tradizioni a partire, ovviamente, dalla sagra di Santa Greca.

Il programma però non prevede solo proiezioni: si svolgeranno anche i laboratori gratuiti di sceneggiatura con Mauro Aragoni, di cinematografia per ragazzi con Daniele Arca, di storyboard con Stefano Garau, di make up cinematografico (l’unico a pagamento) con Elide Querci e di cinematografia per adulti sempre con Daniele Arca, quest’ultimo in programma dal 26 al 28 settembre in occasione della sagra settembrina di Santa Greca.

