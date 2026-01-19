Il sindaco Pietro Morittu e l’intera Amministrazione comunale di Carbonia esprimono cordoglio per la scomparsa, all’età di 71 anni, di Franco Nardone, già Direttore Generale e Segretario Generale della Provincia di Carbonia-Iglesias guidata da Salvatore Cherchi, nonché contestualmente per alcuni mesi – nel 2011 – Segretario Generale del comune di Carbonia nell’Amministrazione del sindaco Giuseppe Casti.

«Franco Nardone è stato un encomiabile manager della Pubblica Amministrazione, ricordato da tutti per l’estrema professionalità e l’alta competenza, sempre unite al fattore umano, alla gentilezza e alla cordialità che ne hanno contraddistinto l’operato. A nome dell’Amministrazione Comunale esprimo sentite condoglianze ai famigliari», ha dichiarato il sindaco Pietro Morittu.