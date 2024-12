E’ in corso nel pallone di via Roma, a Carbonia, il torneo di Natale di ju jitsu

E’ in corso nel “Pallone” di via Roma si svolgerà il Torneo di Natale – gara a carattere regionale di ju jitsu, organizzato dall’Asd Gong Fu Tao School, Asd Dojo Ronin, in collaborazione con il CSEN provinciale Sud Sardegna e il comune di Carbonia. Diverse le specialità di gara previste: percorso tecnico bambini, agonistica F.S., Fighting system.

«Per questo evento di caratura regionale sono attesi sul tatami della struttura cittadina centinaia di appassionati di arti marziali, tra bambini e ragazzi. Dopo il grandissimo evento sportivo di pugilato internazionale, al quale abbiamo assisto ieri sera al Palazzetto dello Sport di via delle Cernitrici, Carbonia si conferma ancora una volta città dello sport e per lo sport con un torneo di Ju Jitsu a caratura regionale», ha commentato l’assessora dello Sport Giorgia Meli. Gli incontri sono diretti dagli ufficiali di gara nazionali dello CSEN.