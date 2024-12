Incendio in una cooperativa agricola a San Giovanni Suergiu, in fumo un centinaio di rotoballe, coinvolti anche due mezzi agricoli

Intorno alle 17.30 di questo pomeriggio i vigili del fuoco sono intervenuti a San Giovanni Suergiu, in località Colonia Inps, per l’incendio sviluppatosi in una cooperativa agricola. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Carbonia, supportata da un’autobotte. Le fiamme hanno coinvolto un capannone di circa 500 mq adibito a fienile, mandando in fumo oltre un centinaio di balle di fieno e coinvolgendo due mezzi agricoli. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Sul posto, oltre al personale dei vigili del fuoco, sono intervenute anche le forze dell’ordine, per quanto di loro competenza. Non si esclude nessuna ipotesi sulle origini del rogo.