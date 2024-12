Fausto Durante (CGIL): «Il ministro ha l’occasione di recuperare il tempo perso e dimostrare coerenza rispetto alla parola data a Portovesme»

«Se sarà conseguente rispetto agli impegni presi oggi, il ministro Adolfo Urso dovrà trovare un investitore nei prossimi giorni o scegliere di intervenire in modo diretto nella proprietà e gestione degli impianti della Portovesme srl.»

Lo ha detto il segretario della Cgil Sardegna Fausto Durante in riferimento alla giornata di ieri e a quanto comunicato dalla Glencore pochi minuti dopo le parole del ministro che, prima nella riunione con i sindacati e poi davanti a tutti i lavoratori nel piazzale di fronte allo stabilimento, ha detto che avrebbe chiesto alla multinazionale di riattivare le produzioni di zinco e piombo o, in caso contrario, di farsi da parte per far spazio ad altri investitori.